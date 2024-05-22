Офіційний долар "прямує" до нової психологічної відмітки

Нацбанк декілька днів поспіль підвищує курс офіційного долара. Вартість тягнеться до позначки у 40 гривень. Євро ж перетнуло відмітку у понад 43 гривні, втім очікується, що курс спаде невдовзі.

Офіційний курс 22 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,80 гривні за долар. Вартість долара виросла на 14 копійок проти 21 травня.

Читайте також Не за всі гроші світу: які зараз ціни на яблука, суницю та персики

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,26 гривні, що на 18 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 22 травня:

долар – 39,82 гривні,

євро – 43,11 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 22 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,60 гривні, а продаж – 40,10 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,85 гривні , а продаж – 40,25 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,02 гривні, а продаж – 40,10 гривні.

Яким буде курс у червні

У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін спрогнозував, що у червні варто очікувати такого діапазону курсу – від 39,5 до 40 гривень за долар. Це враховуючи те, що на сьогодні в Україні доволі низька інфляція, кращі показники експорту та плановий прихід зовнішньої допомоги.

За словами Моніна, Нацбанк змінив політику курсоутворення з порівняно стабільної гривні до режиму плавної керованої девальвації нацвалюти. Тому на сьогодні загальний тренд – це невелика девальвація.

Данило Монін Економіст У будь-якому випадку макрофінансова підтримка для України від США – це повна підконтрольність курсу бажанням Нацбанку та відсутність ризиків великої девальвації гривні у 2024 році.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.