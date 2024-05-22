Скільки коштують яблука, суниці, персики та черешні
Для 24 каналу експертка Тетяна Попович розповіла, що ціни на традиційні фрукти, як-от яблука, на сьогодні стабільні. А от вартість суниці виросла.
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- Відтак, ціни на яблука від початку травня коштують десь у межах 16 – 25 гривень за кілограм, залежно від сорту,
- Суниця подорожчала на 30% – до 70 – 130 гривень за кіло.
Водночас персики є тільки імпорт – десь від 70 до 120 гривень за кілограм.
- Що стосується полуниці, то раніше 24 Канал повідомляв, що вартість цих ягід порівняно з минулим роком суттєво знизилася – на сьогодні ціна коливається від 35 до 80 гривень за кілограм на гуртовому ринку "Шувар".
- Кіло закарпатської черешні на "Шуварі" можна купити від 75 гривень до 120 гривень за кілограм. Крім того, якщо погодні умови залишаться сприятливими, то ціни на черешню можуть впасти.
Що з цінами на овочі
Попри складну економічну ситуацію в Україні ціни на деякі продукти, зокрема овочі, почали знижуватися. Цьому посприяв сезонний фактор, повідомляють в Держстаті.
Як впали ціни:
- за останній місяць ціна на капусту знизилася на 5,6% – зараз ціна становить десь 13,2 гривні за кілограм,
- на моркву вартість впала на 5,6% – 12,1 гривні за кілограм,
- на цибулю – на 4,3%, до 16 гривень за кілограм,
- а от буряк подорожчав – на 5,2%. Зараз його вартість сягає 17,8 гривні за кілограм.