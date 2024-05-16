Які продукти подешевшали
Протягом квітня вартість деяких продуктів сильно знизилась. Цьому сприяв, зокрема, сезонний фактор.
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Як зменшилась вартість продуктів:
- на 19,5% знизилась ціна яєць, в середньому за упаковку з 10 штук потрібно заплатити зараз 33,5 гривні;
- на 3,7% подешевшала гречка – 26,4 гривні за кілограм;
- на 5,6% – капуста – 13,2 гривні за кілограм;
- на 5,6% – морква – 12,1 гривні за кілограм;
- на 4,3% – цибуля – 16 гривень за кілограм.
При цьому, буряк навпаки зріс в ціні на 5,2%. Зараз його вартість сягає 17,8 гривні за кілограм.
Як змінилась вартість алкоголю та цигарок
У квітні подорожчали цигарки преміумкласу на 1,7%. Їхня ціна за пачку в середньому сягнула 103,1 гривні.
Пиво зросло в ціні на 0,9%. Тепер за пляшку 0,5 літра доведеться заплатити орієнтовно 31,9 гривні. Деякі види алкоголю, навпаки, подешевшали:
- горілка зменшилась в ціні на 1,3% за пляшку 0,5 літра в середньому потрібно віддати 115,9 гривні;
- столові вина (від українських виробників) – на 0,1% – 110 гривень за пляшку 0,7 літра.