Які продукти подешевшали

Протягом квітня вартість деяких продуктів сильно знизилась. Цьому сприяв, зокрема, сезонний фактор.

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Як зменшилась вартість продуктів:

на 19,5% знизилась ціна яєць, в середньому за упаковку з 10 штук потрібно заплатити зараз 33,5 гривні;

на 3,7% подешевшала гречка – 26,4 гривні за кілограм;

на 5,6% – капуста – 13,2 гривні за кілограм;

на 5,6% – морква – 12,1 гривні за кілограм;

на 4,3% – цибуля – 16 гривень за кілограм.

При цьому, буряк навпаки зріс в ціні на 5,2%. Зараз його вартість сягає 17,8 гривні за кілограм.

Як змінилась вартість алкоголю та цигарок

У квітні подорожчали цигарки преміумкласу на 1,7%. Їхня ціна за пачку в середньому сягнула 103,1 гривні.

Пиво зросло в ціні на 0,9%. Тепер за пляшку 0,5 літра доведеться заплатити орієнтовно 31,9 гривні. Деякі види алкоголю, навпаки, подешевшали: