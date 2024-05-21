Офіційний курс 21 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,66 гривні за долар. Вартість долара виросла на 24 копійки проти 20 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,08 гривні, що на 33 копійки більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 22 травня:

долар – 39,80 гривні,

євро – 43,26 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 21 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 40 гривень.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,75 гривні , а продаж – 40,15 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,96 гривні, а продаж – 40,05 гривні.

Чого чекати від курсу долара цього тижня

Як спрогнозувала для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, готівковий сегмент минулого тижня дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ, тому через це суттєвих змін щодо курсу не варто очікувати.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня курс може коливатися в межах діапазону 39,7 – 40,2 гривні за долар.

Водночас як розповів у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, курс валют на міжбанку може бути на рівні 39 – 40 гривень цього тижня. Таким чином, цей діапазон можливих коливань доволі схожий із прогнозами для готівкового курсу, де долар може бути в межах 39 – 41 гривень за долар.

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