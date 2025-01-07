Ціна виросла всюди: долар та євро в банках та в обмінниках

Курс обміну долара в банках сягнув 42 гривень, а на чорному ринку ціна сягнула найвищої вартості. Водночас курс купівлі валюти найвищим є в обмінниках. Водночас курс обміну євро становить нижче 44 гривень лише в банках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 7 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42 гривні (+10 копійок проти 6 січня) та продаж по 42,70 гривні (+15 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (+20 копійок), а продаж по 44,35 гривні (+33 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,70 гривні (+5 копійок), а продати по 42,75 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продати по (+1 копійка). Купівля євро по 44,19 гривні (+19 копійок), а продаж по 44,42 гривні (+19 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,30 гривні (+18 копійок), а продають по 42,90 гривні (+20 копійок), за даними finance.ua.

(+18 копійок), а продають по (+20 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (+19 копійок), а продають по 44,60 гривні (+9 копійок).

Що прогнозують стосовно курсу долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що долар на міжбанку у 2024 році дорожчав до історичних максимумів – на завершенні сесії угоди укладалися в межах діапазону 42,08 – 42,09 гривень за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank А у перший день 2025 року через вкрай слабку активність на міжбанку котирування опустилися нижче рівня 42 гривень за долар.

Водночас Золотько прогнозує, що цього тижня можливе поступове заспокоєння ситуації на валютному ринку.

Календарні ефекти кінця року потроху будуть вичерпуватися, відтак очікується невеличке послаблення попиту на валюту в усіх сегментах ринку,

– каже банкірка.

На її думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 42,50 – 42,90 гривні за долар.

Зверніть увагу! Наразі девальваційні очікування на ринку залишаються підвищеними.