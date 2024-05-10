Долар дорожчає: наступного тижня офіційний курс сягне ще вище

Офіційний курс долара в останній робочий день тижня виріс в ціні, як і євро. Наступного тижня Нацбанк підвищить ціну знову, до нової психологічної позначки.

Офіційний курс 10 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,55 гривні за долар. Вартість долара виросла на 17 копійок проти 9 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,43 гривні, що на 12 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 13 травня:

долар – 39,72 гривні,

євро – 42,81 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 10 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,92 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,56 гривні , а продаж – 40,01 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,85 гривні, а продаж – 39,95 гривні.

Чи сягне офіційний курс 40 гривень

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що питання макрофінансової допомоги на цей рік майже розв'язане після того, як США ухвалили довгоочікуваний пакет допомоги.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Маючи в резервах понад 43 мільярди доларів, регулятор має змогу проводити більш варіативну політику на валютному ринку.

У травні прогнозується, що темп девальвації буде подібний до квітневого і складе десь 1% – 1,3%.

Лєсовий каже, що до літа офіційний курс може сягнути навіть 40 гривень.

Таким чином, у літній період ситуація на валютному ринку може бути досить інертною. А наступні суттєві зміни трапляться вже восени.

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