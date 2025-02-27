На готівковому ринку відбувся спад вартості валют

В банках долар та євро при купівлі та продажу впали в ціні. На чорному ринку поки американська валюта майже не змінилася європейська валюта навпаки втратила ціну. Спад цін був відчутний і в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 27 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (-5 копійок проти 26 лютого) та продаж по 41,95 гривні (-10 копійок).

Дивіться також Економіка України в умовах війни: що з курсом, рівнем інфляції, держборгом і податками

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (-5 копійок), а продаж по 44 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,68 гривні (+2 копійок), а продати по 41,75 гривні (без змін).

(+2 копійок), а продати по (без змін). Купівля євро по 43,76 гривні (-9 копійок), а продаж по 43,91 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,25 гривні (-13 копійок), а продають по 41,79 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продають по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,46 гривні (-22 копійки), а продають по 44,04 гривні (+7 копійок).

Який курс буде у перші дні березня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у перший тиждень березня ситуація на валютному ринку може залишатися в межах лютневих трендів. Йдеться про те, що курсові зміни будуть незначними, а дія режиму керованої гнучкості унеможливить різкі курсові стрибки.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Власне така стабільність на валютному ринку пов'язана зі своєчасним рішенням НБУ на приборкання інфляції – у січні регулятор підвищив облікову ставку до 14,5%.

Водночас Лєсовий додає, що крок на збільшення облікової ставки вкупі з валютними інтервенціями в межах керованої гнучкості й підготовкою до посівної може подовжити термін відносного курсового спокою.

Зверніть увагу! З 3 по 9 березня валютні коливання можуть становити на готівковому ринку 41,60 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро.