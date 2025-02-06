6 лютого, 09:55
Долар впав усюди: де вартість валюти є найменшою
Основні тези
- Долар знизився в ціні в обмінниках і на чорному ринку, тоді як євро подорожчало в банках.
- Наступного тижня курсові коливання на міжбанку можуть бути в межах 41,65 – 42,30 гривні за долар і 43,50 – 45 гривень за євро.
Найсуттєвіше американська валюта за останню добу втратила ціну в обмінниках при курсі обміну. Це стосується і курсу євро. На чорному ринку долар також опустився, але не так суттєво. Водночас лише євро в банках показало здорожчання.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 6 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (-5 копійок проти 5 лютого) та продаж по 42 гривні (-9 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 43,10 гривні (+20 копійок), а продаж по 43,77 гривні (+7 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,71 гривні (-17 копійок), а продати по 41,80 гривні (-8 копійок).
- Купівля євро по 43,40 гривні (без змін), а продаж по 43,60 гривні (-1 копійка).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники в середньому по: 40,72 гривні (-65 копійок), а продають по 41,82 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 42,80 гривні (-44 копійок), а продають по 43,70 гривні (+10 копійок).
Якого курсу очікувати наступного тижня
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що валютний ринок перебуватиме в мінливому стані. Водночас в рамках дії режиму керованої гнучкості курсові зміни будуть частими – щоденними, але курси не "проливатимуться" за межі нових коридорів.
Нагадаю, що двоетапна корекція облікової ставки стала вагомим інструментом для зміцнення гривні та посприяла зниженню ажіотажу на валютному ринку.
Як очікує банкір, з 10 по 16 лютого коридори валютних коливань можуть становити:
- міжбанк – 41,65 – 42,30 гривні за долар, 43,50 – 45 гривень за євро,
- готівковий ринок – 41,70 – 42,50 гривні за долар, 45 – 47,50 гривні за євро.