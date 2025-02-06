Долар впав усюди: де вартість валюти є найменшою

Найсуттєвіше американська валюта за останню добу втратила ціну в обмінниках при курсі обміну. Це стосується і курсу євро. На чорному ринку долар також опустився, але не так суттєво. Водночас лише євро в банках показало здорожчання.

Курс валют у банках

Станом на ранок 6 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (-5 копійок проти 5 лютого) та продаж по 42 гривні (-9 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,10 гривні (+20 копійок), а продаж по 43,77 гривні (+7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,71 гривні (-17 копійок), а продати по 41,80 гривні (-8 копійок).

(-17 копійок), а продати по (-8 копійок). Купівля євро по 43,40 гривні (без змін), а продаж по 43,60 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники в середньому по: 40,72 гривні (-65 копійок), а продають по 41,82 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-65 копійок), а продають по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 42,80 гривні (-44 копійок), а продають по 43,70 гривні (+10 копійок).

Якого курсу очікувати наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що валютний ринок перебуватиме в мінливому стані. Водночас в рамках дії режиму керованої гнучкості курсові зміни будуть частими – щоденними, але курси не "проливатимуться" за межі нових коридорів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що двоетапна корекція облікової ставки стала вагомим інструментом для зміцнення гривні та посприяла зниженню ажіотажу на валютному ринку.

Як очікує банкір, з 10 по 16 лютого коридори валютних коливань можуть становити: