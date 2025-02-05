Ще під час виборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв, що вестиме жорстку торговельну політику. Тоді йшлося про введення імпорту до 20% на товари з усіх країн, 25% мита на товари з Канади та Мексики та 60% податку на товари з Китаю.

Менш як місяць тому Дональд Трамп склав присягу та офіційно став новим президентом США, але навіть за цей короткий час він вже оголосив про важливі рішення, зокрема і про обіцяні мита. Як пояснив новопризначений президент, причиною введення тарифів щодо країн є торговельний дефіцит, нелегальні мігранти, наркотики тощо.

24 Канал проаналізував, який вплив на економіку США матиме введення мит, як можуть постраждати інші країни та які глобальні наслідки матимуть дії Трампа на міжнародному ринку.

До чого може призвести введення мит

У розмові з 24 Каналом економіст Ярослав Жаліло розповів, що будь-яке введення мит означає здорожчання імпортних товарів насамперед для тієї країни, яка і вводить це мито. І це може призвести або до підвищення, або до зниження пропозиції, якщо не буде попиту на товари за відповідною ціною.

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Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Водночас чимало що залежить від того, якою є структура торгівлі між країнами. Теоретично, якщо йдеться про те, що подібні товари з інших держав виробляються також і на території США, то тоді імпортовані товари можуть заміщатись товарами національного виробництва.

Але економіст додає, що саме у цій історії є маленький нюанс, який стосується того, що товари, які можна було замістити національним виробництвом, до цього часу не були представлені на ринку. І пояснення лише одне: ціна на ринку США була невигідною для вітчизняних виробників.

Тобто впровадження імпортних мит однозначно веде до підвищення внутрішніх цін. Принаймні щонайменше до такого рівня, аби він був вигідним для виробництва на території США,

– каже Жаліло.

Крім того, імпортовані товари, можливо, використовувалися й у виробничих процесах на території США. Відповідно, із веденням мит ці процеси будуть дорожчати.

Для країни, яка впроваджує мита, потенційно позитивний ефект може полягати в середньому та довгостроковому періоду через збільшення національного виробництва, а от безпосередньо короткостроковий ефект полягає у збільшенні рівня цін для споживачів,

– зауважує Ярослав Жаліло.

Водночас, як розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, у цій ситуації варто звернути увагу на те, який торговий баланс між країнами.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Трамп в першу чергу ввів мита проти тих країн, з якими був перекошений торговий баланс. Тобто для США він був від'ємний, адже вони набагато менше експортували в ці країни, ніж імпортували. Здається, з кимось із країн щороку було мінус 400 мільярдів доларів, а з кимось – мінус 300 мільярдів доларів.

Гетьман наводить дві сторони медалі у цій ситуації, де присутній як позитивний ефект для США, так і негативний:

З одного боку , у такий спосіб введення мит новий президент США намагається вирівняти торговий баланс, який вимиває, по суті, валюту з американської економіки.

, у такий спосіб введення мит новий президент США намагається вирівняти торговий баланс, який вимиває, по суті, валюту з американської економіки. Але з іншого боку, той незграбний спосіб, який було введено, не корисний для економік всіх чотирьох країн: Канади, Китаю, Мексики та США.

Нагадуємо! Станом на вечір 1 лютого 2025 року, Дональд Трамп опублікував допис, де заявив про запровадження мита на імпорт товарів з Канади та Мексики на рівні 25% на всі товари та 10% на енергопродукти.

Який товар не підпаде під мито

На думку Трампа, єдине, що повинно звільнитися від мита, – це нафта. Однак поки невідомо, яким буде кінцеве рішення щодо цього.

Як пояснює Гетман, це дуже позитивна новина для України, бо те, що відбуватиметься цього року на ринку нафти у світі, безпосередньо вплине на війну в Україні та на можливості російського диктатора продовжувати її.

Трамп взяв курс на здешевлення світової нафти, на збільшення видобутку цього ресурсу. Його гасло "Drill, baby, drill" поступово починає реалізовуватися. І для цього, звичайно, йому не потрібні ніякі мита на "чорне золото", бо ж це вплине і на світову ціну, і на ціну для споживачів,

– пояснює Олег Гетман.

Якщо ж ввести мита на нафту, то перші, хто відчує зміни, – споживачі, які бачитимуть зростання цін на заправках. А цього Трамп хоче у першу чергу уникнути.

Крім того, нафта повинна "текти вільно", вона "повинна залити весь світ", бо це все відповідає передвиборчому гаслу теперішнього президента. Відповідно, пріоритетом для Трампа є зниження цін.

А, своєю чергою, це означатиме, що знизяться ще й прибутки Росії, яка щороку отримує від нафтогазових доходів 30% федерального бюджету. А якщо не буде 30% доходу, тоді не буде й коштів на продовження війни в Україні.

Чому для США можуть наступити важчі часи після введення мит

Цікаво, що гасла Трампа щодо нафти та її видобутку схоже стають реальністю. Однак цього не скажеш про інші лозунги, як-от подолання високого рівня інфляції за його президентства.

Як пояснює Ярослав Жаліло, парадоксальним є те, що впровадження мит, про які зараз говорить Трамп, – це безпосередньо проінфляційний чинник.

Відтак американці відчують здорожчання цін безпосередньо одразу через збільшення вартості товарів на прилавках,

– зауважує він.

Тобто ефект від впровадження мит буде для всіх країн негативним, а от позитивним він буде тільки для тих, хто безпосередньо буде залучений у виробництві товарів.

Олег Гетман також наголошує на тому, що введення мит призведе до збільшення цін. І найперше відчує це на собі споживач, а саме – американці.

Наразі ефект від цього важко передбачити. З одного боку, це вирівняє торговий баланс, а з іншого боку – це призведе до інфляції, до підвищення майже всіх споживчих цін й до розриву ланцюгів постачання,

– підсумовує Гетман.

Зауважте! З Мексики американці привозять безліч харчових продуктів. Чимало компонентів для автомобілів та інших деталей для машинобудування США імпортує з Мексики та з Китаю. Деревину та окремі продукти везуть з Канади.

Як США провокують глобальні виклики на "торговому фронті"

Жаліло наголошує, що фактично те, що зробила зараз адміністрація США, – це пряме порушення норм Світової організації торгівлі. Тобто США створили небезпечний прецедент, таку собі скриньку Пандори.

Одна із країн, яка вважається базовою у світі демократії, вільного ринку і так далі, прямо порушує норми. Тобто скориставшись цим прецедентом, багато інших країн теж можуть до цього вдатися,

– зауважує економіст Жаліло.

Крім того, ситуація із запровадженням мит з боку США може вплинути на міжнародну торгівлю через те, що Штати є потужним світовим ринком.

Теоретично товари з країн щодо яких введені мита можуть заміщатися з інших країн. Водночас для США перевагою в імпортуванні товарів з Мексики та Канади було те, що транспортне плече було вигідним, а постачання було у будь-якому випадку,

– каже Жаліло.

Якщо ж в США постачатимуться товари вже з третіх країн, то вони будуть дорожчими. Це класика економічної теорії, яка постійно підтримується практикою.

Натомість на думку Гетмана, вплив введення мит на глобальні торгові ланцюги та міжнародну торгівлю поки не суттєвий. Все через те, що мита поки на рівні 10 – 25%, а не на рівні 100%.

Для інших країн світу поки що катастрофи не станеться. Ці чотири країни будуть "воювати" між собою, запроваджувати мита, контрмита, санкції тощо. Але якщо ж це зачепить Європейський союз та інші країни, то наслідки може відчути навіть Україна. Наразі є певні негативні очікування, що епоха вільної ліберальної світової торгівлі завершується,

– додає пан Олег.

Чи позначаться торговельні війни Трампа на Україні

Ще раніше економіст Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом зазначив, що торговельна війна Трампа, найімовірніше, не матиме позитивного впливу на Україну, адже після повномасштабної війни українці стали більш залежними від міжнародних процесів.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу На жаль, Україна дуже сильно є залежною від тих всіх процесів, які зараз відбуваються. Тому мені, чесно кажучи, трохи ніяково. І нічим хорошим, я думаю, воно не закінчиться.

Однак якби не було війни, то Україна змогла б спостерігати за розвитком подій на міжнародній арені, як за кінофільмом.

Чи можуть інші країни у відповідь теж ввести мита

Як пише Reuters, у відповідь на введення американських мит Канада та Мексика оголосили про мита у відповідь, тобто 25% на товари зі США. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо додав, що розглядає ще й можливість введення серії нетарифних контрзаходів. Це стосуватиметься критичних мінералів та енергетики.

Введення мит з боку США і запровадження у відповідь мит з боку Канади називається вже торговельною війною. Така реакція природна,

– додає Жаліло.

За даними WSJ, введення США мит проти Канади та Мексики вдарить суттєвіше по економіках цих країн, аніж введення Канадою та Мексикою мит проти США.

Річ у тім, що обидві країни залежать від американського ринку, адже понад 80% їхнього експорту спрямовується до США. Отже, економіки Канади та Мексики можуть впасти на 3% та 2% відповідно, а їхні валюти послабляться відносно долара.

Крім Канади та Мексики, США ввела мита проти товарів з Китаю, а саме 10%. Це на додачу до вже запроваджених 25%.

У відповідь Китай запровадить 15% мита на вугілля та скраплений газ зі США, а також 10% мита на сиру нафту, сільськогосподарську техніку, автомобілі великої вантажності. Нові тарифи Пекіна почнуть діяти з 10 лютого.

Зверніть увагу! Нещодавно США таки скасували 25% мита на канадські товари на 30 днів. Це відбулося після розмови Трюдо з Трампом, відповідно до якої Канада планує зміцнити кордон та посилити боротьбу з наркоторгівлею. Схожа домовленість відбулася й з Мексикою, яка посилить охорону кордону з США.

Для яких країн Трамп також планує ввести мита

Під час того, як Колумбія відмовилася пускати американські літаки з мігрантами на свою територію, Дональд Трамп помстився у відповідь у вигляді 25% мит на всі колумбійські товари, що надходять до Сполучених Штатів. Планується, що тарифи з 25% піднімуть до 50%.

В планах президент Трампа є також додаткові мита на весь імпорт сталі, алюмінію та міді. Водночас є мета запровадити мита ще й на поставки закордонних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.

Не обійшлося без погроз й для країн БРІКС. У соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив, що може ввести 100% мит, якщо країни союзу створять власну валюту на заміну долара.

Зауважте! До БРІКС входять Бразилія, Індія, Китай, ПАР, Іран, Єгипет, Ефіопія, ОАЕ, Індонезія та Росія, яка просуває ідею про створення нової валюти.