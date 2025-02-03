Митні війни стали на паузу

Після діалогу з Трампом Мексика негайно посилить охорону північного кордону з США, передає 24 Канал з посиланням на видання CNBS.

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Країна відправить 10 000 військовослужбовців Національної гвардії для боротьби з контрабандою наркотиків, зокрема фентанілу.

Ми провели хорошу розмову з президентом Трампом, з повагою до наших відносин і суверенітету. Ми досягли низки домовленостей,

– зазначила Шейнбаум.

Цікаво! США також зобов’язалися посилити заходи для запобігання контрабанді високопотужної зброї до Мексики.

Мексика і Канада уклали угоду на тлі погроз Трампа

Нагадаємо, що 3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили про намір посилювати двостороннє співробітництво після запровадження митних обмежень з боку США.

Лідери обговорили стратегічне партнерство, включаючи економічні, торгівельні та інвестиційні зв’язки, а також наголосили на важливості конкурентоспроможності Північної Америки. За підсумками зустрічі Канада та Мексика підтвердили готовність поглиблювати співпрацю та зміцнювати двосторонні відносини.