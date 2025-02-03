Таможенные войны стали на паузу

После диалога с Трампом Мексика немедленно усилит охрану северной границы с США, передает 24 Канал со ссылкой на издание CNBS.

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Страна отправит 10 000 военнослужащих Национальной гвардии для борьбы с контрабандой наркотиков, в частности фентанила.

Мы провели хороший разговор с президентом Трампом, с уважением к нашим отношениям и суверенитету. Мы достигли ряда договоренностей,

– отметила Шейнбаум.

Интересно! США также обязались усилить меры для предотвращения контрабанды высокомощного оружия в Мексику.

Мексика и Канада заключили соглашение на фоне угроз Трампа

Напомним, что 3 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили о намерении усиливать двустороннее сотрудничество после введения таможенных ограничений со стороны США.

Лидеры обсудили стратегическое партнерство, включая экономические, торговые и инвестиционные связи, а также подчеркнули важность конкурентоспособности Северной Америки. По итогам встречи Канада и Мексика подтвердили готовность углублять сотрудничество и укреплять двусторонние отношения.