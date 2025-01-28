Трамп запроваджує мита на імпорт

Таким чином країна хоче повернутися до системи, яка зробила США багатшими й могутнішими, ніж будь-коли раніше, пише 24 канал з посиланням на Інтерфакс.

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Так Дональд Трамп у понеділок на заході у Флориді порівняв свій підхід до зовнішньої торгівлі з жорсткими митами, які були введені президентом Вільямом Маккінлі наприкінці 1890-х років.

Нам потрібно повернути виробництво в нашу країну. Як ви знаєте, раніше ми будували по одному кораблю на день. Зараз ми не можемо цього робити. Усе пішло в інші місця та інші країни,

– сказав Трамп.

Зокрема журналісти попросили новообраного президента прокоментувати чутки, що майбутній очільник міністерства фінансів Скотт Бессент виступає за запровадження мит у розмірі 2,5% на весь імпорт. Однак очільник Сполучених Штатів заявив, що хоче бачити "набагато вищі" мита.

Запам'ятайте слово "мита". Ми будемо захищати наш народ і наші компанії, і ми будемо захищати нашу країну за допомогою мит,

– зазначив Дональд Трамп.

Водночас він закликав Конгрес знизити податки на прибуток компаній, що виробляють товари в США. Президент США хоче пониження до 15% з поточних 21%.

Зауважте! Трамп заявив, що якщо хтось хоче перестати платити податки або мита, то потрібно "будувати свої заводи тут, в Америці. І це відбуватиметься рекордними темпами".