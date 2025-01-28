Трамп вводит пошлины на импорт

Таким образом страна хочет вернуться к системе, которая сделала США богаче и мощнее, чем когда-либо прежде, пишет 24 канал со ссылкой на Интерфакс.

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Так Дональд Трамп в понедельник на мероприятии во Флориде сравнил свой подход к внешней торговле с жесткими пошлинами, которые были введены президентом Уильямом Маккинли в конце 1890-х годов.

Нам нужно вернуть производство в нашу страну. Как вы знаете, раньше мы строили по одному кораблю в день. Сейчас мы не можем этого делать. Все ушло в другие места и другие страны,

– сказал Трамп.

В частности журналисты попросили новоизбранного президента прокомментировать слухи, что будущий глава министерства финансов Скотт Бессент выступает за введение пошлин в размере 2,5% на весь импорт. Однако глава Соединенных Штатов заявил, что хочет видеть "гораздо более высокие" пошлины.

Запомните слово "пошлины". Мы будем защищать наш народ и наши компании, и мы будем защищать нашу страну с помощью пошлин,

– отметил Дональд Трамп.

В то же время он призвал Конгресс снизить налоги на прибыль компаний, производящих товары в США. Президент США хочет понижения до 15% с текущих 21%.

Заметьте! Трамп заявил, что если кто-то хочет перестать платить налоги или пошлины, то нужно "строить свои заводы здесь, в Америке. И это будет происходить рекордными темпами".