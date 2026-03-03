Долар встановив новий рекорд в Україні: скільки тепер коштує валюта

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 4 березня. Долар укотре побив рекорд ціни в Україні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 3 березня торгується по 43,23 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 14 копійок проти 2 березня. Офіційний курс євро становить 50,60 гривні, отже його ціна впала на 26 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 4 березня курс валют буде таким:

долар – 43,45 гривні (+22 копійки) – новий історичний максимум;

євро – 50,45 гривні (-15 копійок).

Цікаво! Попередній рекорд американська валюта встановила в Україні 19 січня – ціною в 43,41 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 3 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,05 гривні , а продаж – по 43,54 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,30 гривні , а продаж – по 43,35 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,10 гривні, а продаж – по 43,45 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 3 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,40 гривні , а продаж – по 51,10 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,04 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,70 гривні, а продаж – по 51,26 гривні.

Що буде з гривнею в березні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що на курс долара та євро в перший місяць весни впливатимуть початок підготовки аграріїв до посівної, період квартальних податків, авансових платежів і великих надходжень, ймовірність зниження імпорту газу й електроенергії, а також світовий рух у парі євро-долар.

Ба більше, наразі існує сезонний тренд, який свідчить про можливість укріплення гривні на 0,5 – 1%.

За прогнозом експерта, у березні можна очікувати коливання курсу долара в межах 42,75, – 43,75 гривні, а євро в діапазоні 50,5 – 51,5 гривні.