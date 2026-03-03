Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 3 марта торгуется по 43,23 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 14 копеек против 2 марта. Официальный курс евро составляет 50,60 гривны, следовательно его цена упала на 26 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Принесет ли доллар сюрпризы в первую неделю весны: к чему готовиться украинцам

А вот 4 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,45 гривны (+22 копейки) – новый исторический максимум;

евро – 50,45 гривны (-15 копеек).

Интересно! Предыдущий рекорд американская валюта установила в Украине 19 января – ценой в 43,41 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 3 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны , а продажа – по 43,54 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,30 гривны , а продажа – по 43,35 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,10 гривны, а продажа – по 43,45 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 3 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,40 гривны , а продажа – по 51,10 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,04 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,70 гривны, а продажа – по 51,26 гривны.

Что будет с гривной в марте?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что на курс доллара и евро в первый месяц весны будут влиять начало подготовки аграриев к посевной, период квартальных налогов, авансовых платежей и крупных поступлений, вероятность снижения импорта газа и электроэнергии, а также мировое движение в паре евро-доллар.