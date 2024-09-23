Курси валют як виросли, так і опустилися за вихідні

В банках долар після вихідних трішки подешевшав, але курс євро при купівлі та продажу додав в ціні. На чорному ринку ситуація дещо інша, адже купівля валют виросла в ціні, а продаж не змінився.

Курс валют у банках

Станом на ранок 23 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 19 вересня) та продаж – по 41,70 гривні (-8 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 46 гривень (+10 копійок), а продаж – по 46,60 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,69 гривні (+4 копійок), а продати – по 41,74 гривні (без змін).

(+4 копійок), а продати – по (без змін). Купівля євро по 46,48 гривні (+8 копійок), а продаж по 46,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Станом на 20 вересня, долари купують обмінники по 41,42 гривні (+27 копійок), а продають – по 41,88 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+27 копійок), а продають – по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,15 гривні (-11 копійок), а продають – по 46,78 гривні (+1 копійка).

Який курс прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на валютному ринку не очікується суттєвих змін. Водночас курсові тренди будуть змінюватися кожні декілька днів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щоденні зміни будуть мінімальними, тобто не виходитимуть за досить стабільну систему коливань, що виникла внаслідок дії режиму "керованої гнучкості".

Лєсовий додає, що на міжбанку всі зміни віддзеркаляться на готівкових курсах. Все через те, що за міжбанком лишається керівна роль на валютному ринку.

Зауважте! На міжбанку євро буде на рівні 44 – 46 гривні, а на готівковому – 44 – 46,5 гривні.