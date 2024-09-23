Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (-5 копеек против 19 сентября) и продажа – по 41,70 гривны (-8 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 46 гривен (+10 копеек), а продажа – по 46,60 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,69 гривны (+4 копеек), а продать – по 41,74 гривны (без изменений).

(+4 копеек), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 46,48 гривны (+8 копеек), а продажа по 46,60 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

По состоянию на 20 сентября, доллары покупают обменники по 41,42 гривны (+27 копеек), а продают – по 41,88 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+27 копеек), а продают – по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,15 гривны (-11 копеек), а продают – по 46,78 гривны (+1 копейка).

Какой курс прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на валютном рынке не ожидается существенных изменений. В то же время курсовые тренды будут меняться каждые несколько дней.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ежедневные изменения будут минимальными, то есть не будут выходить за достаточно стабильную систему колебаний, возникшую в результате действия режима "управляемой гибкости".

Лесовой добавляет, что на межбанке все изменения отразятся на наличных курсах. Все потому, что за межбанком остается руководящая роль на валютном рынке.

Заметьте! На межбанке евро будет на уровне 44 – 46 гривны, а на наличном – 44 – 46,5 гривны.