Долар та євро дешевшають: за скільки можна купити валюту

Долар продовжує дешевшати після різкого зростання минулого тижня. Найсуттєвіше курс знизився за добу на чорному ринку. За скільки сьогодні можна купити валюту, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 27 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,50 гривень за долар при купівлі (без змін проти 26 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,50 гривні за долар (-20 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 40 гривень (-30 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривні за євро (-60 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,19 гривні (-19 копійок), а продають – за 42,55 гривні (-33 копійки), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають – за (-33 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,20 гривні (-31 копійка) та продаж – 40,67 гривні (-44 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,42 гривні (-23 копійки), а продаж – 42,60 гривні (-35 копійок).

(-23 копійки), а продаж – (-35 копійок). Євро продають по 40,35 гривні (-1,26 гривні), а купують за 40,70 гривні (-40 копійок).

Яким буде курс цього тижня: прогноз

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що зміцнення долара відносно світових валют та загальний тривожний інформаційний фон триматимуть курс гривні відносно долару на досить високому рівні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, цього тижня вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар. За відсутності додаткової інформаційної ескалації, гривня може трохи відіграти позиції в долара. В іншому разі ймовірні чергові спроби підняти курс долару.