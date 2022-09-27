Курс валют в банках

По данным "Минфина", 27 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,50 гривны за доллар при покупке (без изменений против 26 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,50 гривны за доллар (-20 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 40 гривен (-30 копеек), а продают в среднем за 41,10 гривны за евро (-60 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,19 гривны (-19 копеек), а продают – за 42,55 гривны (-33 копейки), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают – за (-33 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,20 гривны (-31 копейка) и продажа – 40,67 гривны (-44 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,42 гривны (-23 копейки), а продажа – 42,60 гривны (-35 копеек).

(-23 копейки), а продажа – (-35 копеек). Евро продают по 40,35 гривны (-1,26 гривны), а покупают за 40,70 гривны (-40 копеек).

Примите во внимание! В бюджете-2023 правительство среднегодовой курс доллара заложил на уровне 42 гривен, однако в конце 2023 года он достигнет 50 гривен. Официальный курс доллара от НБУ сейчас находится на уровне 36,57 гривны.

Каким будет курс на этой неделе: прогноз

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала, рассказала, что укрепление доллара по отношению к мировым валютам и общий тревожный информационный фон будут держать курс гривны по отношению к доллару на достаточно высоком уровне.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар. При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара.

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