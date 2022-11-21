Долар та євро суттєво подешевшали: як змінився курс за вихідні

Долар та євро на готівковому ринку подешевшали протягом вихідних. Найсуттєвіше курс змінився в обмінниках. Де найвигідніше купити валюту, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40 гривень (-15 копійок проти 18 листопада), а продати за 40,50 гривні (-15 копійок).

Цікаво Час купувати долар: що буде з курсом у грудні

Готівкове євро банки купують за 40,20 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (-27 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,86 гривні (-39 копійок), а продають – за 40,35 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

(-39 копійок), а продають – за (-13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,32 гривні (-29 копійок), а продаж – 40,81 гривні (-25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,15 гривні (-15 копійок), а продаж – 40,30 гривні (-15 копійок).

(-15 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують по 40,50 гривні (-20 копійок), а продають за 40,80 гривні (-25 копійок).

Що буде з курсом у листопаді

Банкір Герман Марченко прогнозує, що долара до кінця листопада перебуватиме в межах 41 гривні, але не виключає, що вже на початку грудня спрацює так званий "сезонний фактор" і курс долара може зрости в середньому до 3% (максимально до 42 гривні за долар).