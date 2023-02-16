Гривня впевнено зміцнюється: долар та євро знову помітно подешевшали
16 лютого 2023, 10:00Читать новость на русском
На готівковому ринку продовжується динамка зміцнення гривні. Курс долара найпомітніше подешевшав за добу в банках, а от євро – на чорному ринку
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 16 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,50 гривні (-10 копійок проти 15 лютого), а купити за 40 гривень (-5 копійок).
Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня
- Готівкове євро банки купують за 42 гривні (-2 копійки), а продають в середньому за 42,70 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,43 гривні (-2 копійки), а продають – за 39,97 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,85 гривні (-18 копійок), а продаж – 42,58 гривні (-8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (-5 копійок), а продаж – 39,87 гривні (-3 копійки).
- Євро купують по 42,20 гривні (-20 копійок), а продають за 42,45 гривні (-13 копійок).
Яким буде курс цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зазначила, що на початку цього тижня долар утримуватиме позиції поблизу психологічного рівня 40 гривень за долар, хоча невеличке перевищення пропозиції над попитом штовхає ринок нижче зазначеної позначки.
На мою думку, найближчі дні такі тенденції залишатимуться актуальними, а отже попри супротив ринку, скоріш за все, гривня потроху зміцнюватиметься. Впродовж тижня курс долару знаходитиметься в коридорі 39,60 – 40,40 гривень.