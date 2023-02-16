Гривня впевнено зміцнюється: долар та євро знову помітно подешевшали

На готівковому ринку продовжується динамка зміцнення гривні. Курс долара найпомітніше подешевшав за добу в банках, а от євро – на чорному ринку

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 16 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,50 гривні (-10 копійок проти 15 лютого), а купити за 40 гривень (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 42 гривні (-2 копійки), а продають в середньому за 42,70 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,43 гривні (-2 копійки), а продають – за 39,97 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продають – за (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,85 гривні (-18 копійок), а продаж – 42,58 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (-5 копійок), а продаж – 39,87 гривні (-3 копійки).

(-5 копійок), а продаж – (-3 копійки). Євро купують по 42,20 гривні (-20 копійок), а продають за 42,45 гривні (-13 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зазначила, що на початку цього тижня долар утримуватиме позиції поблизу психологічного рівня 40 гривень за долар, хоча невеличке перевищення пропозиції над попитом штовхає ринок нижче зазначеної позначки.