Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,60 гривні (-5 копійок проти 14 лютого), а купити за 40,05 гривні (-5 копійок).

Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 42,02 гривні (-8 копійок), а продають в середньому за 42,80 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,45 гривні (-16 копійок), а продають – за 39,93 гривні (-16 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають – за (-16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,03 гривні (-16 копійок), а продаж – 42,66 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривні (-10 копійок), а продаж – 39,90 гривні (-10 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 42,40 гривні (без змін), а продають за 42,58 гривні (-2 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зазначила, що на початку цього тижня долар утримуватиме позиції поблизу психологічного рівня 40 гривень за долар, хоча невеличке перевищення пропозиції над попитом штовхає ринок нижче зазначеної позначки.