Долар та євро різко подешевшали в обмінниках

17 лютого 2023, 09:54
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За добу обмінники знизили курс купівлі долара та євро в межах 20 копійок. В банках та на чорному ринку гривня також продовжила зміцнюватись.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 17 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,50 гривні (без змін проти 16 лютого), а купити за 40 гривень (без змін).

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  • Готівкове євро банки купують за 41,95 гривні (-5 копійки), а продають в середньому за 42,60 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 39,65 гривні (-22 копійки), а продають – за 39,92 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,65 гривні (-20 копійок), а продаж – 42,51 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (без змін), а продаж – 39,85 гривні (-2 копійки).
  • Євро купують по 42,08 гривні (-12 копійок), а продають за 42,35 гривні (-10 копійок).

Нагадаємо! Банкірка Анна Золотько прогнозувала, що попри супротив ринку гривня зміцнюватиметься. Тож впродовж тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 39,60 – 40,40 гривень.

Яким буде курс наступного тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, що з 20 по 26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься стабільна і прогнозована ситуація. Курс готівкового долара знаходитиметься у сформованих на початку лютого межах у 39,5 – 41 гривні за долар.

Разом з тим, залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних "кордонів".

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Загалом можемо сказати, що наступного тижня ситуація мало чим відрізнятиметься від попереднього: курс перебуватиме в рамках 39,5 – 41 гривні за долар.

Автор: Дар'я Вереньова