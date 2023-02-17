Долар та євро різко подешевшали в обмінниках
17 лютого 2023, 09:54Читать новость на русском
За добу обмінники знизили курс купівлі долара та євро в межах 20 копійок. В банках та на чорному ринку гривня також продовжила зміцнюватись.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 17 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,50 гривні (без змін проти 16 лютого), а купити за 40 гривень (без змін).
Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня
- Готівкове євро банки купують за 41,95 гривні (-5 копійки), а продають в середньому за 42,60 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,65 гривні (-22 копійки), а продають – за 39,92 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,65 гривні (-20 копійок), а продаж – 42,51 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (без змін), а продаж – 39,85 гривні (-2 копійки).
- Євро купують по 42,08 гривні (-12 копійок), а продають за 42,35 гривні (-10 копійок).
Яким буде курс наступного тижня
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, що з 20 по 26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься стабільна і прогнозована ситуація. Курс готівкового долара знаходитиметься у сформованих на початку лютого межах у 39,5 – 41 гривні за долар.
Разом з тим, залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних "кордонів".
Загалом можемо сказати, що наступного тижня ситуація мало чим відрізнятиметься від попереднього: курс перебуватиме в рамках 39,5 – 41 гривні за долар.