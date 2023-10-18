Валюта суттєво подешевшала в обмінниках: як змінився курс за добу
18 жовтня 2023, 10:21Читать новость на русском
Євро та долар подешевшали в обмінниках на близько 20 копійок. А от у банках та на чорному ринку курс долара залишився без змін.
Курс валют у банках
- Станом на 18 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 38,05 гривні (без змін проти 17 жовтня), а продаж – 38,15 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,40 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 40,59 гривні (+9 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,57 гривні (-24 копійки), а продаж – 38,22 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40 гривень (-21 копійка), а продаж – 40,77 гривні (+18 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (без змін), а продаж – 38,15 гривні (без змін).
- Євро купують за 40,40 гривні (+10 копійок), а продають за 40,59 гривні (+9 копійок).
Яким буде курс цього тижня
Цього тижня банкірка Анна Золотько очікує на поступове зміцнення гривні на готівковому ринку. При цьому ж з високою ймовірністю вартість долара на ВРУ почне помірно зростати, повертаючись до позначок, що фіксувалися на старті режиму керованої гнучкості.
На мою думку, готівковий курс продажу долара буде відчувати тиск з боку загального скорочення попиту та конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар.