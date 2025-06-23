Попит на валюту здивував: що буде з доларом і євро цього тижня

Минулого тижня євро побив історичний рекорд, а долар досяг максимальних показників лютого. При цьому попит населення на безготівкову валюту різко впав.

Яка була ситуація на валютному ринку минулого тижня

Безготівковий долар піднявся з 41,44 до 41,83 гривні, а євро – з 48,08 до 48,20 гривні.

піднявся з 41,44 до 41,83 гривні, а – з 48,08 до 48,20 гривні. Готівковий долар взагалі перетнув психологічну позначку, стрибнувши з 41,60 до 42,04 гривні, а євро зріс з 48,22 до 48,37 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

Дивіться також Долар не перетне нової межі: прогноз курсу наприкінці червня

За словами Шевчишина, на валютний ринок вплинули кілька факторів:

Аграрії продають мало продукції через обмеження ЄС та слабкий врожай.

Росте попит на паливо, а його продавці крутять з пропозицією, намагаючись підтримати ціни.

Українці за можливості вирушають на відпочинок за кордон, а інші – шукають житло у сільській місцевості через посилення російських обстрілів у містах.

Втім аналітик зауважує, що на готівковому ринку активність майже не змінилась, попри зростання курсу.

А от по безготівковим валютними операціям населення ситуація дуже цікава. Попит впав на 20%, без зміни рівня пропозиції. Середньодобовий профіцит по операціям з безготівковою валютою зріс майже до 5,5 мільйона доларів. Здається комусь ну дуже потрібна офіційна гривня на рахунках,

– зазначив Шевчишин.

Важливо! Аналітик зазначає, що зростають і долар, і євро, а це, на його думку, вказує на однозначну девальваційну тенденцію, а не на перерахунки через глобальні коливання валюти.

Що буде з валютним ринком цього тижня

Зростання курсу валют і закриття міжбанку й готівкового ринків на максимальних показниках, за словами аналітика, налаштовує на продовження зростання й далі.

На валютний ринок матимуть вплив кілька чинників:

наближається збір врожаю, зростає потреба у паливі;

наприкінці червня очікується рішення ради директорів МВФ щодо надання кредиту;

скоро розпочнеться податковий період, який може знизити тиск на гривню й підвищити пропозицію валюти.

Курс долару цілить на рух в зону 42,50 гривні. Євро може стрибнути до 48,50−49 гривень. Проте, як для долару, так й для гривні це не межа. Рух продовжиться, але все буде залежати від НБУ, який може втрутитись й збити попит,

– додав Шевчишин.

Варто знати! Аналітик вважає, що вплив девальвації на інфляцію буде обмеженим. Проте новий імпульс інфляції можуть дати аграрії.