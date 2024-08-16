Вибір між доларом та євро: яка валюта має більшу популярність в Україні
Долар вважається панівною світовою валютою. Крім того, операції купівлі та продажу в Україні здебільшого здійснюється саме у цій валюті. Попри це, важливу роль євро також не можна заперечувати.
Яка валюта в Україні популярніша
Для 24 Каналу в пресслужбі "Глобус Банку" пояснили, що з початком повномасштабної війни попит на основні валюти, а це долар та євро, зріс щонайменше в 1,5 – 2 рази.
Читайте також Цінопад на ринку: як подешевшали долар і євро
Це було природним намаганням громадян вберегти заощадження від знецінення, конвертувавши їх у валюту. До того ж НБУ 24 лютого 2024 року ввів жорсткі валютні обмеження та зафіксував курс,
– кажуть в "Глобус Банку".
- Крім того, бюджетні розрахунки в Україні прив’язані саме до курсу американської валюти.
- В Україні досі зберігається "ментальна традиція" щодо сприйняття долара, як надійного способу вберегти гроші від знецінення.
Яке ставлення до євро
Водночас у розмові з 24 Каналом аналітик Андрій Шевчишин розповідає, що доля євро в Україні попри все також зростає.
Зараз українці можуть виїхати з України лише через Європу, а для цього потрібно мати євро. Крім того, є зростання щодо використання євро в платежах.
Експерт зауважує, що навіть НБУ почав публікувати альтернативну статистику щодо євро, яка потрібна для інтеграції з Євросоюзом.