Какая валюта в Украине более популярна

Для 24 Канала в пресс-службе "Глобус Банка" объяснили, что с началом полномасштабной войны спрос на основные валюты, а это доллар и евро, вырос минимум в 1,5 – 2 раза.

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Это было естественным стремлением граждан уберечь сбережения от обесценивания, конвертировав их в валюту. К тому же НБУ 24 февраля 2024 года ввел жесткие валютные ограничения и зафиксировал курс,

– говорят в "Глобус Банке".

Интересно! Несмотря на большую популярность евро в Украине, доллар до сих пор остается главной валютой. Это объясняется еще и тем, что более 70% всех операций по покупке и продаже осуществляется с этой денежной единицей.

Кроме того, бюджетные расчеты в Украине привязаны именно к курсу американской валюты.

В Украине до сих пор сохраняется "ментальная традиция" по восприятию доллара, как надежного способа уберечь деньги от обесценивания.

Какое отношение к евро

В то же время в разговоре с 24 Каналом аналитик Андрей Шевчишин рассказывает, что судьба евро в Украине несмотря на все также растет.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах.

Эксперт отмечает, что даже НБУ начал публиковать альтернативную статистику по евро, которая нужна для интеграции с Евросоюзом.