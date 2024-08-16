Яка валюта в Україні популярніша

Для 24 Каналу в пресслужбі "Глобус Банку" пояснили, що з початком повномасштабної війни попит на основні валюти, а це долар та євро, зріс щонайменше в 1,5 – 2 рази.

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Це було природним намаганням громадян вберегти заощадження від знецінення, конвертувавши їх у валюту. До того ж НБУ 24 лютого 2024 року ввів жорсткі валютні обмеження та зафіксував курс,

– кажуть в "Глобус Банку".

Цікаво! Попри чималу популярність євро в Україні, долар досі залишається головною валютою. Це пояснюється ще й тим, що понад 70% всіх операцій з купівлі та продажу здійснюється з цією грошовою одиницею.

Крім того, бюджетні розрахунки в Україні прив’язані саме до курсу американської валюти.

В Україні досі зберігається "ментальна традиція" щодо сприйняття долара, як надійного способу вберегти гроші від знецінення.

Яке ставлення до євро

Водночас у розмові з 24 Каналом аналітик Андрій Шевчишин розповідає, що доля євро в Україні попри все також зростає.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Зараз українці можуть виїхати з України лише через Європу, а для цього потрібно мати євро. Крім того, є зростання щодо використання євро в платежах.

Експерт зауважує, що навіть НБУ почав публікувати альтернативну статистику щодо євро, яка потрібна для інтеграції з Євросоюзом.