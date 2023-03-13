Долар залишається стабільним: як змінився курс валют за вихідні

З кінця лютого національна валюта суттєво зміцнилася, а курс долара знизився більше ніж на гривню. Останні кілька днів ситуація на готівковому ринку залишається досить стабільною, однак є незначні коливання.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 13 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,20 гривні (без змін порівняно із 10 березням), а купити за 38,70 гривні (також без змін).

Цікаво Долар стрімко впав: чи може курс обвалитися ще більше

Готівкове євро банки купують за 40,10 гривні (без змін), а продають в середньому за 40,82 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,20 гривні (+3 копійки), а продають – за 38,51 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.



Євро коливається на рівні: купівля – 40,47 гривні (+32 копійки), а продаж – 40,96 гривні (+44 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,35 гривні (без змін), а продаж – 38,49 гривні (без змін).



Євро купують по 40,64 гривні (+34 копійки), а продають за 40,89 гривні (+33 копійки).

Чи може гривня зміцнитися ще більше