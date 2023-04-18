Долар завис на психологічній позначці: який курс в банках та обмінниках

18 квітня 2023, 09:48
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Курс долара на готівковому ринку демонструє різносторонню динаміку. Зокрема у банках американська валюта зависла, а от в обмінниках та на чорному ринку подешевшала до 10 копійок.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 18 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (без змін проти 17 квітня), а купити за 38 гривень (без змін).

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  • Готівкове євро банки купують за 40,80 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,60 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 37,57 гривні (+7 копійок), а продають – за 37,84 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,01 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,43 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,73 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,85 гривні (-14 копійок).
  • Євро купують по 41,07 гривні (-23 копійки), а продають за 41,35 гривні (-16 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що з 17 по 23 квітня долар залишатиметься в коридорі 36,9 – 37,5 гривні, євро не перевищить 41 гривні у ціні. Такому курсоутворенню сприятиме збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.

 

 

 

Автор: Дар'я Вереньова