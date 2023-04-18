Долар завис на психологічній позначці: який курс в банках та обмінниках

Курс долара на готівковому ринку демонструє різносторонню динаміку. Зокрема у банках американська валюта зависла, а от в обмінниках та на чорному ринку подешевшала до 10 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (без змін проти 17 квітня), а купити за 38 гривень (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,80 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,60 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,57 гривні (+7 копійок), а продають – за 37,84 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

(+7 копійок), а продають – за (-13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,01 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,43 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,73 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,85 гривні (-14 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-14 копійок). Євро купують по 41,07 гривні (-23 копійки), а продають за 41,35 гривні (-16 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що з 17 по 23 квітня долар залишатиметься в коридорі 36,9 – 37,5 гривні, євро не перевищить 41 гривні у ціні. Такому курсоутворенню сприятиме збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.