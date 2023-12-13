Офіційний курс суттєво зріс: долар незабаром перевалить за понад 37 гривень

Курс від НБУ щодня додає в ціні. Відтак за сьогодні вартість майже наблизилася до 37 гривень. Курс євро теж прямує до позначки у 40 гривень.

Офіційний курс 13 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 13 грудня становить 36,98 гривні за долар. За минулу добу ціна долара знову суттєво зросла – на 11 копійок.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,93 гривні. Вартість виросла аж на 26 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 14 грудня:

Долар – 37,02 гривні,

Євро – 39,92 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 13 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,12 гривні , а продаж – 37,7 гривні .

, а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 37,4 гривні , а продаж – 37,82 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,6 гривні, а продаж – 37,73 гривні.

Очікування щодо курсу долара у 2024 році

За даними НБУ, наступного року курс буде зростати, а інфляція не перевищуватиме 10%.

Фінансові аналітики у грудні 2023 року спрогнозували, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40,08 гривні за долар.

Населення чекає, що долара сягне 39,8 гривні. Це дані за листопада.

А банкіри вважають, що курс зросте аж до 41,16 гривні за долара (станом на жовтень).