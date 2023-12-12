Офіційний курс 12 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 12 грудня становить 36,87 гривні за долар. За минулу добу ціна долара знову зросла – на рекордних 13 копійок.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,67 гривні. Вартість виросла на 7 копійок порівняно з минулим днем.

Яким буде офіційний курс долара та євро 13 грудня:

Долар – 36,98 гривні,

Євро – 39,93 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 12 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 36,97 гривні , а продаж – 37,6 гривні .

, а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 37,3 гривні , а продаж – 37,75 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,56 гривні, а продаж – 37,7 гривні.

Яким буде курс у 2024 році

Як розповідають в Dragon Capital, середній курс у 2024 році несуттєво підвищиться до 37,3 гривні за долар та до 39 гривень за долар наприкінці року.

Зважаючи на крихкість макроекономічної та фінансової стабільності під час війни, ми вважаємо, що Нацбанк буде реалізовувати цей план дуже поступово, і зберігаємо наш валютний прогноз на 2024 рік, очікуючи курс гривні до долара США на рівні 37,3 гривні в середньому за рік, та 39 гривень на кінець року,

— стверджують в Dragon Capital.

Зараз ситуація на валютному ринку стабільна після рішення НБУ про перехід до керованої гнучкості валютного курсу на початку жовтня. Регулятор контролює ситуацію на валютному ринку, обмежуючи коливання курсу шляхом інтервенцій.

Однак за останні місяці відбувалось незначне скорочення резервів НБУ до 38,8 мільярда доларів. Це пояснюють плановим зменшенням обсягів міжнародного фінансування, але при наявності достатніх обсягів міжнародної фінансової підтримки, до кінця 2024 року резерви поступово досягнуть рівня 45 мільярдів доларів.

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