Официальный курс 12 декабря

По данным Нацбанка, официальный курс 12 декабря составляет 36,87 гривны за доллар. За прошедшие сутки цена доллара снова выросла – на рекордных 13 копеек.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 39,67 гривны. Стоимость выросла на 7 копеек по сравнению с прошлым днем.

Каким будет официальный курс доллара и евро 13 декабря:

Доллар – 36,98 гривны,

Евро – 39,93 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 12 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 36,97 гривны , а продажа – 37,6 гривны .

, а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 37,3 гривны , а продажа – 37,75 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,56 гривны, а продажа – 37,7 гривны.

Каким будет курс в 2024 году

Как рассказывают в Dragon Capital, средний курс в 2024 году незначительно повысится до 37,3 гривны за доллар и до 39 гривен за доллар в конце года.

Учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что Нацбанк будет реализовывать этот план очень постепенно, и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к доллару США на уровне 37,3 гривны в среднем за год, и 39 гривен на конец года,

– утверждают в Dragon Capital.

Сейчас ситуация на валютном рынке стабильна после решения НБУ о переходе к управляемой гибкости валютного курса в начале октября. Регулятор контролирует ситуацию на валютном рынке, ограничивая колебания курса путём интервенций.

Однако за последние месяцы происходило незначительное сокращение резервов НБУ до 38,8 миллиарда долларов. Это объясняют плановым уменьшением объемов международного финансирования, но при наличии достаточных объемов международной финансовой поддержки к концу 2024 года резервы постепенно достигнут уровня 45 миллиардов долларов.

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