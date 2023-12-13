Официальный курс 13 декабря
За данным Нацбанка, официальный курс 13 декабря составляет 36,98 гривны за доллар. За прошедшие сутки цена доллара снова существенно выросла – на 11 копеек.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 39,93 гривны. Стоимость выросла на 26 копеек.
Каким будет официальный курс доллара и евро 14 декабря:
- Доллар – 37,02 гривны,
- Евро – 39,92 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 13 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- В банках покупка составляет 37,12 гривны, а продажа – 37,7 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,4 гривны, а продажа – 37,82 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,6 гривны, а продажа – 37,73 гривны.
Ожидание курса доллара в 2024 году
По данным НБУ, В следующем году курс будет расти, а инфляция не будет превышать 10%.
- Финансовые аналитики в декабре 2023 г. спрогнозировали, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40,08 гривны за доллар.
- Население ожидает, что доллар достигнет 39,8 гривны. Это данные за ноябрь.
- А банкиры считают, что курс вырастет до 41,16 гривны за доллар (по состоянию на октябрь).