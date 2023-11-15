Офіційний курс злетів: сьогоднішня вартість одна із найвищих за останній період

За минулі тижні офіційний курс долара постійно дешевшав. Крайній найнижчий показник становив майже 36 гривні. Втім сьогодні долар виріс в ціні, як і євро.

Офіційний курс 15 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 15 листопада становив 36,31 гривні за долар. За минулу добу курс виріс аж на 15 копійок. Це вперше таке зростання за останній період.

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Щодо євро, то офіційний курс теж не відстає від долара і виріс – до 38,93 гривні. Порівняно з минулою добою курс зріс на 66 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 16 листопада:

Долар – 36,26 гривні,

Євро – 39,39 гривні.

Що відбувається з курсом на готівковому ринку

Станом на ранок 15 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,4 гривні , а продаж – 37,85 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,2 гривні , а продаж – 37,8 гривні

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,7 гривні, а продаж – 37,85 гривні.

Банкноти, які найчастіше використовують українці

Як передає 24 Канал, раніше найпопулярнішою купюрою серед українців була 200 гривень. Про це каже банкір Олексій Шабан. Зараз це місце посіла банкнота у 500 гривень. Вони займають 28% від загальної кількості.

Олексій Шабан Заступник Голови НБУ Я вважаю, що на це вплинуло повномасштабне вторгнення. На його початку багато людей прагнули перевести свої заощадження у готівку, тому така відносно велика за номіналом банкнота як 500 гривень і стала більш затребуваною.

Найменшу популярність серед українців має купюра 50 гривень. Їх усього 4,5% від загального обсягу.

До слова, купюри по 500 гривень активно замінюються на тисячки. Водночас в НБУ кажуть, що банкнот номіналом 1 тисяча гривень достатньо, тому їх випуск поки не планується.