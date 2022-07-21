Долар по 40: курс в обмінниках різко виріс після рішення НБУ

У деяких обмінниках долар перетнув позначку у 40 гривень, після рішення НБУ підняття офіційний курс на 25%. Який курс валют на чорному ринку та банках, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 36,50 гривень за долар при купівлі (без змін). Тоді як продають валюту в банках за 37,30 гривень за долар (-20 копійок).

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Євро банки купують за 36,80 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 37,80 гривні за євро (-20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,99 гривні (-1,45 гривні), а продають – за 39,06 гривні (+2,34 копійки), за даними finance.ua.

(-1,45 гривні), а продають – за (+2,34 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,24 гривні (+1,08 гривні) та продаж – 39,61 гривні (+2,21 гривні).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 36,70 гривні (-5 копійок), а продаж – 37 гривень (без змін).

(-5 копійок), а продаж – (без змін). Євро продають по 37,20 гривень (без змін), а купують за 37,50 гривні (+10 копійок).

Курс по 40 гривень за долар в обмінниках 21 липня / Фото 24 каналу

Нагадаємо, що зранку 21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,5686 гривні за долар, оскільки попередній у 29,25 в нинішніх умовах не відповідав реаліям, пояснив регулятор.

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