Курс валют в банках

По данным "Минфина", 21 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,50 гривны за доллар при покупке (без изменений). В то время как продают валюту в банках за 37,30 гривны за доллар (-20 копеек).

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Евро банки покупают за 36,80 грн (-10 копеек), а продают в среднем за 37,80 грн за евро (-20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,99 грн (-1,45 грн), а продают - за 39,06 грн (+2,34 копейки), по данным finance.ua.

(-1,45 грн), а продают - за (+2,34 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,24 грн (+1,08 грн) и продажа – 39,61 грн (+2,21 грн).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 36,70 гривны (-5 копеек), а продажа – 37 гривен (без изменений).

(-5 копеек), а продажа – (без изменений). Евро продают по 37,20 гривны (без изменений), а покупают по 37,50 гривны (+10 копеек).

Напомним, что утром 21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25% до 36,5686 гривны за доллар, поскольку предыдущий в 29,25 в нынешних условиях не соответствовал реалиям, объяснил регулятор.

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