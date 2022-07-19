Каким будет курс в 2022 году

Большая часть опрошенного украинского бизнеса (52% респондентов) считают, что обменный курс национальной валюты превысит 36,06 гривны за доллар .

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Инфографика Национального банка Напомним! 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривны за доллар. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

При этом в I квартале 2022 года (январь – март) бизнес ожидал курс 29,35 гривны за доллар. Ожидания бизнеса по курсу в 2021 году были следующими: во II квартале (апрель – июнь) – 28,71 гривны за доллар;

в III квартале (июль – сентябрь) – 28,50 гривны за доллар;

в IV квартале 2021 года (октябрь – декабрь) – 28,15 гривны.

Динамика ожидания бизнеса, каким будет средний курс доллара к гривне следующие 12 месяцев / Инфографика Национального банка

Как опрашивал НБУ бизнес Опрос НБУ проводил с 3 мая по 1 июня 2022 года. Участие приняло 592 предприятия из 21 региона страны. Регулятор отметил, что опрос отображает только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Что будет с наличным курсом: прогноз экспертов

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько считает, что на этой неделе вопрос гибкого курса не будет актуализирован, курс будет держаться в текущем коридоре с тенденцией к уменьшению спреда между курсами купли и продажи.

считает, что на этой неделе вопрос гибкого курса не будет актуализирован, курс будет держаться в текущем коридоре с тенденцией к уменьшению спреда между курсами купли и продажи. Эксперт прогнозирует, что с 18 по 24 июля курс будет находиться в диапазоне 36 – 38,5 гривны за доллар.

Также Золотько отметила, что если НБУ "отпустит" курс, это неизбежно приведет к временному повышению турбулентности на рынке. В таком случае главным ориентиром для безналичного рынка станет наличный.

Членк наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова считает, что в июле не стоит ждать "валютную панику".

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