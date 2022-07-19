Каким будет курс в 2022 году
Большая часть опрошенного украинского бизнеса (52% респондентов) считают, что обменный курс национальной валюты превысит 36,06 гривны за доллар .
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Инфографика Национального банка
При этом в I квартале 2022 года (январь – март) бизнес ожидал курс 29,35 гривны за доллар. Ожидания бизнеса по курсу в 2021 году были следующими:
- во II квартале (апрель – июнь) – 28,71 гривны за доллар;
- в III квартале (июль – сентябрь) – 28,50 гривны за доллар;
- в IV квартале 2021 года (октябрь – декабрь) – 28,15 гривны.
Динамика ожидания бизнеса, каким будет средний курс доллара к гривне следующие 12 месяцев / Инфографика Национального банка
Что будет с наличным курсом: прогноз экспертов
- Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько считает, что на этой неделе вопрос гибкого курса не будет актуализирован, курс будет держаться в текущем коридоре с тенденцией к уменьшению спреда между курсами купли и продажи.
- Эксперт прогнозирует, что с 18 по 24 июля курс будет находиться в диапазоне 36 – 38,5 гривны за доллар.
- Также Золотько отметила, что если НБУ "отпустит" курс, это неизбежно приведет к временному повышению турбулентности на рынке. В таком случае главным ориентиром для безналичного рынка станет наличный.
- Членк наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова считает, что в июле не стоит ждать "валютную панику".
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