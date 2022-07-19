Яким буде курс у 2022 році
Більша частина опитаного українського бізнесу (52% респондентів) вважають, що обмінний курс національної валюти перевищить 36,06 гривні за долар.
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Інфографіка Національного банку
Разом з цим в I кварталі 2022 року (січень – березень) бізнес очікував курс 29,35 гривні за долар. Очікування бізнесу щодо курсу у 2021 році були наступними:
- у II кварталі (квітень – червень) – 28,71 гривні за долар;
- у III кварталі (липень – вересень) – 28,50 гривні за долар;
- у IV кварталі 2021 року (жовтень – грудень) – 28,15 гривні.
Динаміка очікування бізнесу, яким буде середній курс долара до гривні наступних 12 місяців / Інфографіка Національного банку
Що буде з готівковим курсом: прогноз експертів
- Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько вважає, що цього тижня питання гнучкого курсу не буде актуалізовано, курс утримуватиметься в поточному коридорі із тенденцією до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу.
- Експерта прогнозує, що з 18 по 24 липня курс знаходитиметься в діапазоні 36 – 38,5 гривні за долар.
- Також Золотько зауважила, що якщо НБУ "відпустить" курс, то це неминуче призведе до тимчасового підвищення турбулентності на ринку. В такому випадку головним орієнтиром для безготівкового ринку стане готівковий.
- Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова вважає, що у липні не варто чекати на "валютну паніку".
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