Яким буде курс у 2022 році

Більша частина опитаного українського бізнесу (52% респондентів) вважають, що обмінний курс національної валюти перевищить 36,06 гривні за долар.

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Інфографіка Національного банку

Разом з цим в I кварталі 2022 року (січень – березень) бізнес очікував курс 29,35 гривні за долар. Очікування бізнесу щодо курсу у 2021 році були наступними:

  • у II кварталі (квітень – червень) – 28,71 гривні за долар;
  • у III кварталі (липень – вересень) – 28,50 гривні за долар;
  • у IV кварталі 2021 року (жовтень – грудень) – 28,15 гривні.

Динаміка очікування бізнесу, яким буде середній курс долара до гривні наступних 12 місяців / Інфографіка Національного банку

Що буде з готівковим курсом: прогноз експертів

  • Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько вважає, що цього тижня питання гнучкого курсу не буде актуалізовано, курс утримуватиметься в поточному коридорі із тенденцією до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу.
  • Експерта прогнозує, що з 18 по 24 липня курс знаходитиметься в діапазоні 36 – 38,5 гривні за долар.
  • Також Золотько зауважила, що якщо НБУ "відпустить" курс, то це неминуче призведе до тимчасового підвищення турбулентності на ринку. В такому випадку головним орієнтиром для безготівкового ринку стане готівковий.
  • Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова вважає, що у липні не варто чекати на "валютну паніку".

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