Курс долара завис на психологічній позначці

13 січня 2023, 10:27
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Курс долара на готівковому ринку завис на психологічній позначці між 40 та 41 гривнею. За добу курс додав лише 2 копійки в обмінниках, в банках та на чорному ринку без змін.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 11 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 12 січня), а купити за 40,65 гривні (-5 копійок).

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  •  Готівкове євро банки купують за 42,20 гривні (без змін), а продають в середньому за 42,95 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 40,38 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,60 гривні (без змін), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 42,84 гривні (+14 копійок), а продаж – 43,23 гривні (+18 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (без змін), а продаж – 40,56 гривні (без змін).
  • Євро купують по 42,65 гривні (без змін), а продають за 42,87 гривні (без змін).

Зверніть увагу! Банкір Петро Мельник вважає, що зростання курсу валют до 50 гривень за долар найближчим часом малоймовірне. Також  він вважає, що НБУ не буде змінювати офіційний курс долара, який закріпив на рівні 36,6 гривні. 

Чого чекати від долара наступного тижня

Протягом кількох днів спостерігалися незначні курсові "гойдалки", які все ж не порушили валютні тренди останніх 2,5 місяці розповів Герман Марченко у коментарі 24 Каналу.

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку характеризуватиметься стабільністю і прогнозованістю: курс долара перебуватиме на рівні 40 – 41 гривні. І за всіма ознаками такий статус протримається щонайменше до кінця січня.

Автор: Дар'я Вереньова