Курс долара завис на психологічній позначці

Курс долара на готівковому ринку завис на психологічній позначці між 40 та 41 гривнею. За добу курс додав лише 2 копійки в обмінниках, в банках та на чорному ринку без змін.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 12 січня), а купити за 40,65 гривні (-5 копійок).

До теми Суттєвих змін не буде: курс долара знову знаходитиметься у стабільному "коридорі"

Готівкове євро банки купують за 42,20 гривні (без змін), а продають в середньому за 42,95 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,38 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,60 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,84 гривні (+14 копійок), а продаж – 43,23 гривні (+18 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (без змін), а продаж – 40,56 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують по 42,65 гривні (без змін), а продають за 42,87 гривні (без змін).

Чого чекати від долара наступного тижня

Банкір Петро Мельник вважає, що зростання курсу валют до 50 гривень за долар найближчим часом малоймовірне. Також він вважає, що НБУ не буде змінювати офіційний курс долара, який закріпив на рівні 36,6 гривні.

Протягом кількох днів спостерігалися незначні курсові "гойдалки", які все ж не порушили валютні тренди останніх 2,5 місяці розповів Герман Марченко у коментарі 24 Каналу.