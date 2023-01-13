Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 11 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 12 січня), а купити за 40,65 гривні (-5 копійок).
До теми Суттєвих змін не буде: курс долара знову знаходитиметься у стабільному "коридорі"
- Готівкове євро банки купують за 42,20 гривні (без змін), а продають в середньому за 42,95 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,38 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,60 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,84 гривні (+14 копійок), а продаж – 43,23 гривні (+18 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (без змін), а продаж – 40,56 гривні (без змін).
- Євро купують по 42,65 гривні (без змін), а продають за 42,87 гривні (без змін).
Чого чекати від долара наступного тижня
Протягом кількох днів спостерігалися незначні курсові "гойдалки", які все ж не порушили валютні тренди останніх 2,5 місяці розповів Герман Марченко у коментарі 24 Каналу.
Впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку характеризуватиметься стабільністю і прогнозованістю: курс долара перебуватиме на рівні 40 – 41 гривні. І за всіма ознаками такий статус протримається щонайменше до кінця січня.