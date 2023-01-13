Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 11 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (без изменений против 12 января), а купить за 40,65 гривны (-5 копеек).
К теме Существенных изменений не будет: курс доллара будет снова находиться в стабильном "коридоре"
- Наличное евро банки покупают за 42,20 гривны (без изменений), а продают в среднем по 42,95 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,38 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,60 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,84 гривны (+14 копеек), а продажа – 43,23 гривны (+18 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (без изменений), а продажа – 40,56 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 42,65 гривны (без изменений), а продают за 42,87 гривны (без изменений).
Чего ждать от доллара на следующей неделе
В течение нескольких дней наблюдались незначительные курсовые "качели", все же не нарушившие валютные тренды последних 2,5 месяца, рассказал Герман Марченко в комментарии. 24 Каналу.
В течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет характеризоваться стабильностью и прогнозируемостью: курс доллара будет на уровне 40 – 41 гривны. И по всем признакам такой статус продержится как минимум до конца января.