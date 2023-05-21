На які доплати до пенсії можуть розраховувати українці старше 70 років

Пенсіонери, які досягнули 70 річного віку можуть розраховувати на доплати до своїх виплат. Чи збільшилися вони після березневої індексації читайте далі.

Чи збільшилися доплати

Директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко розповіла, що попри війну, держава знаходить можливості виплачувати пенсії й інші соцвиплати вчасно.

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Навіть більше: такі виплати індексуються, перераховуються. Крім того, працюють і досить ефективно додаткові гарантії для пенсіонерів різних вікових груп,

– додала вона.

Також вона розповіла, які доплати дають пенсіонерам за віком:

70 – 75 років – до 300 гривень;

75 – 80 років – до 456 гривень;

80 і більше років – до 570 гривень.

У пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 3120 гривень. У пенсіонерів віком від 70 до 80 років такий розмір не може бути меншим за 3000 гривень, у віці до 70 років – 2760 гривень,

– пояснила Охріменко.

Нагадаємо! Мінімальний розмір виплат у непрацюючих пенсіонерів не може бути нижчою за 2520 гривень.

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