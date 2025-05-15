Хто з українців має право на 500 гривень надбавки до пенсії
- Пенсіонери в Україні мають право на щомісячну надбавку до пенсії від 300 до 570 гривень залежно від віку, якщо їх пенсія менша за 10 340 гривень.
- Розмір надбавки становить 300 гривень після 70 років, 456 гривень після 75 років, і 570 гривень після 80 років, з поступовим зростанням виплат.
Деякі пенсіонери в Україні мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі від 300 до 570 гривень. Таку доплату призначають за віком або за наявності повного страхового стажу.
Хто має право на доплату
З 70 років пенсіонери можуть розраховувати на щомісячну доплату до основної пенсії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Розмір доплати до пенсії залежить від віку:
- 300 гривень – після 70 років;
- 456 гривень – після 75;
- 570 гривень – після 80.
Така надбавка призначається лише тим пенсіонерам, у яких загальний розмір пенсійної виплати менший за 10 340 гривень. Якщо пенсія перевищує цю суму, доплата не надається.
Зверніть увагу! Якщо людина вже отримує доплату у 300 гривень (вікова категорія 70-74 роки), то після досягнення 75-річного віку її надбавка не збільшується на повні 456 гривень, а лише на різницю між попередньою і новою сумою – тобто на 156 гривень. Такий механізм дозволяє забезпечити поступове зростання виплат відповідно до віку.