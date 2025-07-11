2 000 гривень до пенсії: хто з українців може отримати додаткову виплату

Додаткові гроші у вигляді стипендії доступні жителям Канівської громади на Черкащині. Для цього необхідно відповідати певним критеріям.

Хто може отримати доплату до пенсії?

Нещодавно затвердили новий порядок виплати щомісячної стипендії жителям Канівської громади, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт міської ради.

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Гроші можуть отримувати старожили громади. Розмір щомісячної стипендії для тих, кому виповнилося 100 і більше років, складає 1 000 гривень. Разом з тим, у Канівській громаді виплачується стипендія в розмірі 1 000 гривень і учасникам бойових дій, які досягли 90 і більше років.

Раніше в порядку виплати стипендії для 100-річних жителів нашої громади було речення, що вона присвоюється лише тим, кому не передбачено виплати інших стипендій. Відтак, людина навіть досягнувши століття могла претендувати лише на 1 000 гривень.

Зараз літні люди (учасники бойових дій) досягнувши 90-річчя отримуватимуть 1 000 гривень щомісячної стипендії, а відзначивши 100-річний ювілей – 2 000 гривень.

Який розмір доплати за вік в Україні?

Частина українських пенсіонерів отримує спеціальну доплату за віком:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату за віком у розмірі 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

громадяни старше 80 років – 570 гривень.

Ця доплата не сумується, вона лише зростає при досягненні певного віку. Тобто, в 77 років особа отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень.