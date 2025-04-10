У кого з пенсіонерів зросте пенсія на понад 500 гривень у квітні
- Пенсіонери, які досягли 70 років і мають пенсію менш як 10 340,35 гривні, отримають доплату за віком.
- Розмір доплати: 300 гривень для пенсіонерів 70-74 років, 456 гривень для 75-79 років, 570 гривень для осіб старше 80 років.
Частина пенсіонерів відчує вагоме зростання виплат у квітні. Збільшення відбуватиметься, зокрема, завдяки спеціальній доплаті за віком.
Кому нададуть доплату за віком
Доплата за віком надається пенсіонерам, що сягнули віку 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.
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Зверніть увагу! Доплату за віком можуть отримати особи, що мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Яка зараз доплата за віком:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату у розмірі 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.
Як отримати доплату за віком
Доплата за віком нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє ПФУ.
Зауважте! Ця надбавка не сумується, а лише зростає з часом. До прикладу, в 76 років особа отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень.