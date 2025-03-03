У кого з пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у березні

У березні відбудеться масштабна пенсійна індексація. Частина пенсіонерів відчує збільшення виплат і з інших причин. Зокрема, завдяки спеціальним доплатам до пенсії.

Хто отримає таку доплату до пенсії

Доплату за віком зможуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

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Також для отримання цієї доплати особа має:

мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (з урахуванням усіх надбавок та доплат);

отримувати пенсію за віком.

Ця доплата призначається автоматично, вона додається до основного розміру пенсії.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Який розмір доплати за віком зараз

Розмір цієї доплати залежить від віку особи: