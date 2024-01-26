Надбавки до пенсії: як збільшити свої виплати

Пенсіонер може збільшити свою пенсію завдяки надбавкам. Деякі з цих доплат надаються автоматично, інші потрібно оформлювати у ПФУ.

Чи змінились надбавки з 1 січня

З початку року зросли прожиткові мінімуми для різних категорій осіб. Зокрема це значення на одну особу складає 2 920 гривень.

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Внаслідок зростання прожиткового мінімуму, виросла і надбавка для осіб, які мають статус Почесного донора України. Аби отримати таке звання громадянин має безплатно здійснити здачу:

40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;

60 доз плазми.

Зараз ці громадяни отримують доплату 10% від вказаного прожиткового мінімуму. Тобто така надбавка складає 292 гривні.

Які ще надбавки до пенсії доступні зараз

За віком

Ця доплата надається автоматично, після досягнення громадянином певного віку. Пенсіонери від 70 до 74 років включно отримають додаткові 300 гривень щомісячно, від 75 до 79 років – 456 гривень та від 80 років – 570 гривень.

За додатковий стаж

Якщо кількість страхового стажу пенсіонера більша ніж 35 років у чоловіків і 30 у жінок, він може отримати надбавку у розмірі 1% від нарахованої пенсії. Однак, ця сума не може бути більшою за 20,9 гривні за кожний понаднормовий рік.

За дітей

Пенсіонер, який самостійно виховує дитину до 18 років може розраховувати на щомісячну надбавку у сумі 150 гривень. За оформленням цієї доплати необхідно звернутися у ПФУ.