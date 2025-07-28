Плюс 1 000 гривень до пенсії: хто з українців може отримати

Окремі категорії українців можуть отримати додаткову доплату до пенсії. Це, зокрема, стосується виплат до Дня Незалежності.

Хто може отримати доплату до пенсії?

Сума виплат різниться, залежно від категорії українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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1 000 гривень можуть отримати пенсіонери, серед яких є:

УБД;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Таким українцям Уряд надасть гроші до 24 серпня поточного року. Пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до ПФУ для отримання коштів, вони надійдуть їм разом із пенсією.

Які ще виплати передбачені до Дня Незалежності?

Найбільші виплати до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також гроші отримають українці, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Гроші розподілять таким чином:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

650 гривень до Дня Незалежності отримають члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а 450 гривень – учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів.