5 квітня, 09:00
Хто з пенсіонерів отримає додатково майже 600 гривень у квітні
Основні тези
- Розмір доплати залежить від віку: 300 гривень для 70-74 років, 456 гривень для 75-79 років, 570 гривень для пенсіонерів старше 80 років.
- Доплата нараховується автоматично після дня народження.
Частина пенсіонерів отримає спеціальні надбавки до пенсії у квітні. Ці доплати призначаються залежно від віку.
Кому надається така доплата
Ця доплата надається виключно тим, хто отримує пенсію за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
Читайте також Молдова висловила інтерес до використання українських газових сховищ
Також для отримання цієї доплати пенсіонери мають:
- отримувати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;
- бути старше 70 років.
Доплата за віком призначається автоматично. Однак, у перший місяць вона може нарахуватися не у повному розмірі.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє ПФУ.
Розмір цієї доплати також різниться, залежно від віку:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком – 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- ті, хто сягнув 80 років – 570 гривень.